Tyrkisk TV: Den islamske predikanten Fethullah Gülen er død

Gülen har bodd i eksil i USA siden 1999, tross en rekke tyrkiske forsøk på å få ham utlevert.

Gülen og hans bevegelse ble utpekt som en erkefiende av president Recep Tayyip Erdogan og hans regjering. De anklaget ham blant annet for å stå bak kuppforsøket i Tyrkia i 2016, anklager Gülen selv har avvist.

Tusenvis av påståtte tilhengere av predikanten er siden fengslet, over 3000 av dem på livstid. Over 140.000 andre er blitt sparket fra offentlige stillinger, blant dem lærere og politifolk.

Den avdøde imamen er kjent for å være grunnleggeren av den religiøse og sosiale Gülen-bevegelsen på 1970-tallet. Den står for en moderat tolkning av islam og har en millionstor tilhengerskare i Tyrkia. I mai 2016 ble bevegelsen, som er mer kjent under navnet Hizmet, satt på myndighetenes terrorliste.

Tidligere var han en av Erdogans allierte, men de ble erkefiender etter at Gülen-bevegelsen anklaget den tyrkiske presidenten for korrupsjon.

I 2013 var Gülen på Time Magazines liste over de 100 mest innflytelsesrike personene i verden.