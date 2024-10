Iranske TV-bilder viser militærtopp i begravelse

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den iranske generalen hadde ikke latt høre fra seg etter at han skal ha vært til stede i en av Beiruts sørlige forsteder under et israelsk angrep i starten av måneden.

Qaani er ved god helse, opplyste nestkommandant Iraj Masjedi til iranske statlige medier noen dager senere – ute at det kom ytterligere informasjon.

Tirsdag viser statlig iransk TV bilder av en person som virker til å være Quds-toppen i begravelsen til en høytstående kommandant i Revolusjonsgarden som ble drept i Libanon.

Esmail Qaani reiste til Libanon etter at Hizbollah-lederen Hassan Nasrallah ble drept i et israelsk angrep i september.