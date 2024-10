Valgseier til sosialdemokratene i Litauen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Første runde av parlamentsvalget i Litauen ble holdt søndag. Da nesten alle stemmene var telt, hadde Sosialdemokratiet nesten 20 prosents oppslutning.

På andre plass ligger Hjemlandsenhet – det konservative partiet til statsminister Ingrida Simonyte – med 17,8 prosent av stemmene.

Sentrum-venstre-siden har tro på at det nå går mot regjeringsskifte.

– Jeg tror det blir en koalisjon med to venstrepartier, sa Sosialdemokratiets leder Vilija Blinkeviciute da foreløpige resultater viste at hun lå an til valgseier.

Simonyte mener på sin side at det er for tidlig å si hvem som skal lede Litauens neste regjering.

Uendret Ukraina-politikk

Partiene Blinkeviciute ønsker å samarbeide med, er Litauens forbund for bønder og grønne, samt Unionen av demokrater for Litauen.

Blinkeviciute varsler at landets utenrikspolitikk ikke skal endres, og at hjelp til Ukraina fortsatt skal prioriteres.

Landets kraftige satsing på forsvar ventes også å fortsette. Beregninger fra Nato viser at Litauen skal bruke rundt 3 prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvar i år.

Litauen er dermed blant Nato-landene som bruker størst del av ressursene på forsvar.

Frykter invasjon

I valgkampen har nasjonal sikkerhet vært et viktig tema. Litauen grenser til den russiske eksklaven Kaliningrad og til Belarus, en nær alliert av Russland.

Ifølge en spørreundersøkelse tidligere i år tror hele tre firedeler av litauerne at landet deres kan bli angrepet av Russland i nærmeste framtid. Alle de største partiene støtter Ukraina og er for økt pengebruk på forsvar.

Mens forsvars- og utenrikspolitikken ligger fast, har Blinkeviciute i stedet varslet endringer i helse-, bolig- og utdanningspolitikken.

Populariteten til statsminister Simonyte har falt markant i kjølvannet av kraftig inflasjon. For to år siden lå prisveksten på hele 20 prosent.

Økende økonomiske ulikheter og dårligere offentlige tjenester har også tæret på oppslutningen til den sittende regjeringen.

Ny valgrunde i slutten av måneden

Parlamentsvalget i Litauen skjer i to omganger. Til sammen er det 141 plasser i nasjonalforsamlingen, kjent som Seimas.

Av disse mandatene fordeles 70 etter prinsippet om forholdstall på grunnlag av stemmene fra første valgomgang søndag.

De siste 71 representantene utpekes i valgets andre runde 27. oktober, og velges direkte etter prinsippet om flertallsvalg i enkeltmannskretser.

Partiet som ligger på tredje plass etter første valgrunde, er det nylig stiftede populistpartiet Nemunas daggry. Partiets leder Remigijus Zemaitaitis anklages for jødehat, men mener selv han bare har kritisert Israels krigføring i Gaza.

