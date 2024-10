Kina vil ha sterkere militært samarbeid med Russland

– Under president Xi Jinping og president Putins sterke ledelse har forholdet mellom Kina og Russland nådd det høyeste nivået noensinne, og det er nå en modell for forhold mellom stormakter, sa Dong ifølge en uttalelse fra det kinesiske forsvarsdepartementet.

Han sa også at det russiske og kinesiske militærvesenet burde følge ledernes eksempel og styrke det strategiske samarbeidet.

Russlands forsvarsminister Andrej Belousov ankom Beijing mandag for å ha samtaler med Kinas forsvarsminister og andre militære ledere. Han hevdet under møtet at det militære samarbeidet mellom Kina og Russland spiller en viktig rolle i å opprettholde global og regional stabilitet.

Like før Russland invaderte Ukraina i februar 2022, var president Vladimir Putin på besøk i Beijing. Her lovet han og Xi Jinping at de ville inngå et partnerskap uten grenser.

Da Russland og Kina nylig markerte 75 år med diplomatiske bånd sa Xi at han var klar til å utvide samarbeidet mellom de to landene.

I august besøkte dessuten Kinas statsminister Li Qiang Moskva og uttalte at Kina var klar til å samarbeide med Russland for å styrke det praktiske arbeidet på alle felt.

