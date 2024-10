Trump får militær bistand mot trusler fra Iran

Ifølge Washington Posthar Republikanernes presidentkandidat også bedt om at det innføres utvidet flyforbud over hans eiendommer og over stedene der han skal ha folkemøter i de siste ukene før valget 5. november.

Trumps stab skal være urolig for mulige angrep fra Iran, men det foreligger ingen konkrete holdepunkter for at noe slikt er på trappene, skriver avisen.

Trump ber også om at skuddsikkert glass gjøres tilgjengelig for ham og alle som driver valgkamp for ham i valgkampinnspurten i sju vippestater. I tillegg ber valgkampstaben om at militære kjøretøyer stilles til disposisjon for å frakte ham rundt.

President Joe Biden sier i en kommentar at han har bedt sin administrasjon om å gi Trump beskyttelse som om han var sittende president.

I juli ble Trump sneiet av en kule i øret under et valgkampmøte i Butler. Gjerningsmannen deretter skutt og drept av Secret Service. I september ble en mann pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at det ble funnet et skytevåpen i en busk på en golfbane der Trump spilte.

