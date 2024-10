Martin Lee fra Brotherhood of Man er død

Lee døde sist søndag, opplyser gruppen i en uttalelse formidlet av nyhetsbyrået PA.

Brotherhood of Man vant Eurovision-konkurransen i 1976 med låten «Save Your Kisses for Me», som Lee var med på å skrive – og som han var hovedvokalist på.

«Save Your Kisses for Me» er blitt en Eurovision-klassiker etter at den stakk av med seieren i Haag i Nederland. Der stilte for øvrig Norge med låten «Mata Hari», fremført av Anne-Karine Strøm, og kom på sisteplass.

Brotherhood of Man ble grunnlagt i 1969 og Lee kom med i gruppen tre år senere. Etter storhetstiden på 70- og 80-tallet, med flere listetoppende låter, gikk det litt opp og ned – men de turnerte sammen helt inn på 2020-tallet.

I et sjeldent intervju i 2022 sa Martin Lee til avisen Express at han fortsatt stadig vekk ble spurt om å skrive en Eurovision-låt og delta med bandet. Det ville han ikke.

– Tapte vi, ville de bare huske oss for å tape. Vi ønsker å forbli vinnerne, sa Lee.