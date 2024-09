Orkanen John tok minst 16 liv i Mexico

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

John traff land tirsdag som en kategori 3-orkan. Deretter holdt den seg utenfor kysten i flere dager, før den på nytt traff land, denne gang som et tropisk uværssenter som utløste oversvømmelser i stillehavsbyen Acapulco i delstaten Guerrero.

Søndag kunngjorde president Andres Manuel Lopez Obrador at dødstallet etter Johns herjinger i Guerrero har steget til 15. I nabodelstaten Oaxaca er ett dødsfall bekreftet, ifølge myndighetene der.

Noen mexicanske medier melder at det totale antallet døde kan være minst 20.

Rundt 18.000 soldater og redningsmannskaper ble sendt ut for å bistå befolkningen, og over 5000 ble evakuert fra områder der risikoen for ødeleggelser var størst. Søndag hadde oversvømmelsene i Guerrero begynt å trekke seg tilbake, og opprydningsarbeidet var i gang.

