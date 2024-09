Uværet Helene har krevd over 50 liv i USA

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Helene feide innover Big Bend-regionen i Florida som en orkan i kategori 4 sent torsdag kveld, med en vindstyrke på opptil 62 sekundmeter.

Uværet svekket seg på sin ferd nordover, men har forårsaket store ødeleggelser på sin raske ferd gjennom Georgia, Carolina-delstatene og Tennessee.

Lørdag var det vestlige North Carolina i praksis avskåret fra omverdenen på grunn av jordskred og oversvømmelser som har stengt Interstate 40 og andre veier.

Evakuering fra sykehustak

Hundrevis av mennesker er blitt reddet fra flomvannet i båter. Men mest dramatisk var det i Unicoi County på landsbygda øst i Tennessee fredag. Der ble titalls pasienter og ansatte hentet med helikopter fra taket av et oversvømt sykehus.

Lørdag fortsatte redningsoperasjonene i Buncombe Country i North Carolina, der deler av Asheville er under vann.

– Å si at dette kom brått på, vil være en underdrivelse, sier fylkets sheriff Quentin Miller.

Får ikke tak i søsteren

En rekke mobilmaster er ødelagt i området, og myndighetene sliter med å få oversikt over situasjonen. De sier de vet at det er omkomne her, men vil ikke gi detaljer før de har klart å få kontakt med pårørende.

Blant de desperate familiemedlemmene som venter på nyheter om sine kjære, er Francine Cavanaugh. Hun snakket sist med søsteren på telefon da uværet traff Asheville. Søsteren var da på vei ut for å se til gjestene i en feriehytte. Siden har ikke Cavanaugh, som bor i Atlanta, klart å få tak i søsteren, og området er nå oversvømt.

– Jeg tror folk bare står helt fast, hvor enn de er, uten mobildekning, uten strøm, sier hun.

Millioner strømløse

Millioner av mennesker sørøst i USA mistet strømmen som følge av Helene. Uværet er nå en post-tropisk syklon som ventes å ligge over Tennessee Valley i alle fall til søndag, ifølge National Hurricane Center.

I North Carolina forårsaket Helene den verste flommen på 100 år. Og i Atlanta, der bare biltakene var synlig i flomvannet i enkelte nabolag, falt det 28,24 centimeter regn på 48 timer. Det er den største nedbørsmengden som er målt over to døgn siden målingene startet i 1878.

Biden lover hjelp

President Joe Biden beskrev lørdag ødeleggelsene som «overveldende» og sa at regjeringen er fast bestemt på å bistå de store områdene som er rammet sørøst i USA.

I South Carolina har myndighetene rapportert om 23 omkomne som følge av uværet. Det gjør Helene til den dødeligste tropiske stormen i delstaten siden orkanen Hugo krevde 35 menneskeliv i 1989.

I Florida mistet elleve mennesker livet, ifølge myndighetene. Til sammen var det fram til lørdag rapportert om minst 52 dødsfall som følge av uværet. Men dødstallet ventes å stige ettersom redningsarbeidet fortsetter.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: UDI snur: Sara Valieva får likevel opphold: – Veldig lettet (+)

Les også: Beregne pensjon? Ikke gå i denne fella, advarer ekspert (+)