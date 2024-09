Orkanen Helene: TV-reporter reddet kvinne fra flom på direkten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Værmannen og meteorologen Bob Van Dillen fra Fox Weather avbrøt direktesendingen fredag der han sto i regnet og rapporterte fra orkanen Helenes herjinger.

I bakgrunnen kunne man se en bil som holdt på å synke i vannmassene mens den kvinnelige sjåføren skrek om hjelp.

I direktesendingen kan man høre Van Dillen ringe nødtelefonen 911 mens han roper til kvinnen at hjelp er underveis. Så sier han til kameraet at situasjonen er alvorlig, og at han må komme tilbake til seerne etterpå fordi han må hjelpe kvinnen.

Opptaket fra hendelsen viser etterpå at reporteren vasser gjennom vannet mens kvinnen klamrer seg til ryggen hans.

– Jeg kom meg bort til bilen med vannet helt opp til brystet. Hun satt fast i setet mens vannet strømmet inn, sier Van Dillen, som nå blir hyllet som en helt for innsatsen.

Van Dillen sier selv at han ikke tror at nødetatene ville ha rukket fram tidsnok til å redde kvinnen. De kom ikke fram til stedet før 20 minutter senere.

Les også: Orkanen Helene har krevd minst 44 liv i USA