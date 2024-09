FN: Over 50.000 har flyktet fra Libanon til Syria

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Over 50.000 libanesere og syrere som bor i Libanon, har nå krysset grensa til Syria på flukt fra israelske luftangrep, sier FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandi på X lørdag ettermiddag.

I tillegg er godt over 200.000 drevet på flukt internt i Libanon, tilføyer han.

En talsmann for FNs flyktningkontor UNHCR sier det totale antallet internt fordrevne i Libanon er oppe i 211.319. Over halvparten av dem har flyktet etter at Israel dramatisk trappet opp sine flyangrep mandag.

De øvrige ble drevet på flukt etter at Hizbollah-militsen innledet sine sporadiske angrep mot Nord-Israel 8. oktober.

