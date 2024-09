Prognose: 39 millioner vil dø av antibiotikaresistens

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I en ny studie anslår forskere at resistente bakterier til sammen vil ta 39 millioner liv i verden fra nå og fram til 2050.

I tillegg kommer enda flere tilfeller der antibiotikaresistens spiller en rolle, men der den konkrete dødsårsaken er vanskelig å fastslå. Forskerne venter 169 millioner slike dødsfall de neste 25 årene.

– Vi trenger raskt nye strategier for å redusere risikoen for alvorlige infeksjoner med vaksiner, nye medisiner, bedre helsevesen, bedre tilgang til eksisterende antibiotika og retningslinjer for hvordan de kan brukes mest effektivt, sier Stein Emil Vollset ved Folkehelseinstituttet i Norge, som har deltatt i arbeidet med studien.

Antibiotikaresistens oppstår når bakterier blir motstandsdyktige mot antibiotika som brukes for å bekjempe dem. Virus, sopparter og parasitter kan bli resistente mot andre typer medisiner, og problemet kalles med en samlebetegnelse antimikrobiell resistens.

Antallet som dør som følge av antimikrobiell resistens per år, ventes å øke med nesten 70 prosent til 1,91 millioner i 2050.

