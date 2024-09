Trump og Harris møttes dagen derpå til 11. september-markering

Harris deltok som USAs visepresident sammen med president Joe Biden.

Side om side med dem sto republikanerens president Donald Trump sammen med sin visepresidentkandidat J.D. Vance.

Seremonien ble holdt mindre enn et døgn etter at Harris og Trump møttes til TV-debatt. De to ga hverandre et håndtrykk før de stilte seg opp for å høre etterlatte lese opp navnene på dem som ble drept.

Seremonien ble holdt ved minnemerket som er reist på stedet der World Trade Center lå fram til to kaprede fly ble styrt inn i tvillingtårnene.

Et annet fly krasjet i Pennsylvania etter at passasjerer greide å overmanne kaprerne. Både Biden, Harris og Trump planlegger å besøke minnestedet der i løpet av dagen.

Et fjerde fly styrtet inn i ytterveggen på Pentagons hovedkvarter i delstaten Virginia.

