USA kan ikke bekrefte at Iran har sendt raketter til Russland

En talsmann for EU sa tidligere mandag at EU har fått troverdig etterretningsinformasjon om at Iran har levert ballistiske raketter til Russland.

Men USA kan ikke bekrefte slike opplysninger, sier Kirby mandag.

Avisa Wall Street Journal skrev i helgen at USA har etterretning om Irans leveranser, og at de har delt dette med europeiske allierte. De skriver også at USA og europeiske land samarbeider om mulige nye sanksjoner.

Iran avviser å ha sendt raketter og kaller det for psykologisk krigføring, skriver statlige iranske medier.