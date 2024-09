Dommer avviser Trump

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dommer Alvin Hellerstein avviser med det Trumps siste forsøk på omgjøre dommen mot ham og utsette straffeutmålingen. Dermed blir saken værende i domstolen i New York, der straffutmålingen finner sted 18. september.

Trumps advokater har forsøkt å få saken overført til en føderal domstol slik at de kan søke om å få dommen omgjort og hele saken avvist som følge av høyesterettskjennelsen som gir ekspresidenter immunitet i offisielle saker.

Hellerstein har i en tidligere kjennelse sagt at hysjpengesaken dreier seg om en privat uoffisiell handling som ikke gir immunitet Han sier at Trump i stedet kan anke saken til en høyere instans i New York.

