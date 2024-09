Zelenskyj varsler regjeringsendringer – fire ministere har trukket seg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Høsten vil bli ekstremt viktig. Våre statlige institusjoner må være strukturert slik at Ukraina kan oppnå alle resultatene som trengs, sa den ukrainske presidenten i sin daglige kveldstale.

Hvilke endringer det er snakk om og hvem som kommer inn, er ennå ikke kjent.

Det var uro i den ukrainske regjeringen tirsdag. Fire ukrainske ministre trakk seg fra stillingene sine, blant dem ministeren med ansvaret for den nasjonale våpenproduksjonen. Samtidig ble det kjent at nestlederen for Zelenskyjs stab har fått avskjed.

Flere trakk seg

Ministeren for strategiske industrier Oleksandr Kamysjin, justisministeren Denys Maliuska og miljøministeren Rusland Strilets trakk seg tidligere på dagen. Tirsdag kveld kom meldingen om at også visestatsminister Olga Stefanisjyna går av.

Stefanisjyna har vært den som har hatt ansvaret for ukrainsk integrering opp mot EU.

– Jeg vil fortsette å jobbe i forsvarssektoren, men i en annen rolle, skrev Kamysjin på Telegram tirsdag. Han ble ansett som en stigende stjerne i regjeringen før han trakk seg.

Ukjent årsak

Årsaken til omveltningene i den ukrainske regjeringen er ikke kjent. Det har lenge gått rykter om at regjeringsendringer var nær forestående. Omveltningene kommer mens landet står i en kritisk fase av krigen med Russland.

Etter at flere ministre fikk avskjed tidligere i år står dermed rundt en tredel av ministerpostene ubesatt.

President Volodymyr Zelenskyj og hans politiske allierte kan komme til å utnevne nye ministre for å skape orden i rekkene før presidenten skal på et viktig besøk i USA senere i september.

Meldingen kommer samme dag som over 50 er drept i et russisk angrep mot Poltava. Det pågår også harde kamper øst i Ukraina, der russiske styrker rykker fram mot byen Pokrovsk i Donetsk. Zelenskyj har omtalt situasjonen i øst som vanskelig.

