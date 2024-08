IDF: Israel drepte fem militante palestinere

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Angrepet skjedde inne i en moské i Tulkarm, som ligger på den okkuperte Vestbredden.

– Etter skuddutvekslinger drepte israelske styrker fem terrorister som gjemte seg inne i en moské, sier IDF i en uttalelse ifølge nyhetsbyrået AFP.

En av de drepte var ifølge det israelske forsvaret en nøkkelperson i den militante palestinske gruppen Islamsk hellig krig (Jihad) i Nur Shams-flyktningleiren.

Meldingen om de drepte i moskeen kommer omtrent et døgn etter at minst ni personer ble drept i israelske angrep i Tulkarm og Jenin, ifølge palestinske helsemyndigheter.

Natt til onsdag fortalte en talsperson for IDF at Israel hadde iverksatt en militæraksjon i område for å forhindre terror.

Les også: – Risikoen for åpen krig er ekte