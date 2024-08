Serbia kjøper franske kampfly

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er ikke kjent hvor mange kampfly det er snakk om, men ifølge Vucic vil kontrakten bli undertegnet når Frankrikes president Emmanuel Macron denne uka kommer på besøk.

Macron innleder det to dager lange besøket i Beograd torsdag.

– Dette er en stor kontrakt for landet vårt, og den er heller ikke liten fra Frankrike, sier Vucic.

Vucic antydet i fjor at Serbia ville kjøpe kampfly for rundt 35 milliarder kroner, og forsvarsdepartementet i Beograd har tidligere opplyst at det kunne bli snakk om tolv fly av typen Rafale.

Det serbiske flyvåpenet består i dag av aldrende fly av sovjetisk opprinnelse, og tiden er nå inne for oppgradering, understreker Vucic.

– Nå må vi endre oss, vanene våre og alt annet for å gjøre forsvaret vårt bedre forberedt, sier han.

