Kina lover å samarbeider med FNs menneskerettskontor

FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) advarte tirsdag mot fortsatt «problematiske» forhold i Xinjiang.

For to år siden la FNs daværende menneskerettssjef Michelle Bachelet fram en rapport der Kina ble anklaget for mulige forbrytelser mot menneskeheten i Xinjiang, der et stort antall uigurer og andre muslimer er plassert i arbeidsleirer.

Kina har avvist anklagene, men lover å samarbeide med OHCHR.

– Xinjiang preges av stabilitet og økonomisk utvikling, og innbyggerne der lever i fred og velstand, sier en talsmann for kinesisk UD.

– Kine er villig til å delta i konstruktiv utveksling og samarbeid med FNs høykommissær for menneskerettigheter, basert på gjensidig respekt, sier Lin Lian.

Han oppfordrer OHCHR til å vurdere forholdene i Xinjiang-regionen på upartisk og objektivt vis, og advarer samtidig mot «politisering av menneskerettigheter og splittende og konfronterende handlinger».

– Det må ikke utnyttes av politiske krefter som ønsker å undertrykke og sverte Kina, sier Lin.

