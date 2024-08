Kong Charles på besøk i Southport tre uker etter knivangrepet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

En folkemengde hadde møtt fram for å se kongen da han tirsdag ankom rådhuset i Southport og besøkte blomsterhavet og de mange lekene som er lagt ned til minne om de tre drepte jentene.

Kong Charles møter representanter for nødetatene i Southport. (Scott Heppell/AP)

Kongen møtte noen av barna som opplevde angrepet mot et Taylor Swift-inspirert dansearrangement i den nordengelske byen 29. juli. Bak lukkede dører ønsket han å høre historiene deres. Han møtte også ambulansepersonell, politi, brannmannskap og ledere for lokale trossamfunn.

En 17 år gammel gutt født i Cardiff i Wales er pågrepet og siktet for drapene. Det brøt ut omfattende opptøyer med angrep på flere asylmottak etter drapene, i tillegg til at det florerte med rykter i sosiale medier om at en muslimsk asylsøker sto bak.

