Tre ganger flere dødsfall enn fødsler i Ukraina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ikke langt fra fødeavdelingen på et sykehus i Pokrovsk blir bombingene mer intense, men legene er fast bestemte på å bli værende så lenge de kan.

– Vi hadde ti angrep i går kveld. Kan du tro det? sier lege Ivan Tsyhanok til nyhetsbyrået AFP.

Bombene slippes nærmere og nærmere byen, som ligger to mil fra frontlinjen. Russland forsøker å ta kontroll over en motorvei i nærheten. Den går til Kramatorsk, den største byen i Donetsk-regionen som fortsatt er under ukrainsk kontroll.

Kampene gjør at kvinner i området må ta lange omveier når de skal føde for å unngå veier som ofte blir angrepet, forteller Tsyhanok.

Krigsstress

Allerede før den russiske invasjonen i februar 2022 sto Ukraina overfor en demografisk krise. Fødselstallene i landet var blant de laveste i verden, og de siste årene har de falt ytterligere, først på grunn av pandemien, deretter på grunn av krigen.

At stadig færre kvinner føder i Ukraina, kan forklares med at mange par har gått fra hverandre og at mange unge kvinner har flyktet fra landet.

I tillegg føder mange kvinner for tidlig som følge av krigen. Ifølge Tsyhanok har antallet premature fødsler doblet seg i Donetsk siden Russland startet sin fullskala invasjon for nesten to og et halvt år siden.

En årsak til dette kan være økt stress. Mange av kvinnene bærer på en stor bekymring for barnas fedre, som ofte er soldater, og for barnas framtid i det krigsherjede landet.

Legene nekter å dra

I løpet av årets første seks måneder har antallet dødsfall i Ukraina vært nesten tre ganger så høyt som antallet fødsler, melder avisen The Kyiv Independent, som siterer ukrainsk statistikk.

I løpet av første halvår av 2024 ble 87.000 barn født i Ukraina mens 250.000 mennesker døde. Tallene er ikke helt fullstendige, da den russiske okkupasjonen av deler av landet gjør det vanskelig å hente inn informasjon over fødsler og dødsfall der.

Allerede for to år siden oppfordret president Volodymyr Zelenskyj innbyggerne i Donetsk til å flykte, og i enkelte områder nær fronten har ukrainske myndigheter tvunget dem til å flykte. Legene har imidlertid bestemt seg for å bli værende.

– Vi forstår risikoen, men så lenge det er pasienter her, kan vi ikke stoppe arbeidet vårt, sier Tsyhanok.

Les også: Russland-ekspert: – Dette er ydmykende for Vladimir Putin

Les også: – Betyr ikke at krigen kommer ut av kontroll (+)

Les også: Zelenskyj: Sudzja under ukrainsk kontroll