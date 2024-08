Israel beordrer ny evakuering på Gazastripen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Hæren hevder de har sendt ut flygeblad og tekstmeldinger til beboere nord for den sørlige byen Khan Younis og den østlige delen av Deir al-Balah, der titusenvis av mennesker har søkt flukt fra de pågående kampene.

– Forhåndsadvarselen har som mål å minske risikoen for sivile tap og blir sendt ut slik at sivile kan forlate kampsonen, sier IDF i en uttalelse.

Mesteparten av Gazas 2,3 millioner innbyggere har blitt drevet på flukt flere ganger siden krigen mellom Israel og Hamas brøt ut 7. oktober, og selv i områder som har blitt klassifisert som trygge soner, har det blitt meldt om drepte i israelske angrep.

Israel anklager Hamas for å operere i sivile, bebodde områder, og for å bruke sivilbefolkningen som menneskelige skjold, noe gruppen selv nekter for.