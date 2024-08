Sverige vil etablere tilstedeværelse i Ukraina

Det handler hovedsakelig om Försvarets materiellverk (FMV), og regjeringen skal i løpet av høsten undersøke mulighetene for å etablere etaten i Ukraina.

– Jeg antar at det kommer til å være i nærheten av ambassaden, men det får vi komme tilbake til, sier Jonsson.

Forsvarsministeren understreker at det er sivile personer som eventuelt skal utplasseres i Ukraina, og han er ikke bekymret for at svensk personale i Ukraina kan bidra til å gjøre landet til et mål for russisk aggresjon.

Den svenske regjeringen beskriver FMV som viktig for nyanskaffelser av materiale til Ukraina.

Sverige har bidratt med 16 støttepakker til Ukraina, til en samlet verdi på rundt 44 milliarder norske kroner.

