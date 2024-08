Venezuelas president avviser tilbud om trygg utreise til et tredjeland

Panamas president Jose Raúl Mulino sa fredag til CNN at han ville gi Maduro trygg utreise via Panama til et tredjeland. Bakteppet er presidentvalget i Venezuela 28. juli, der Maduro sier han vant, mens opposisjonen og uavhengig gjennomgang fra nyhetsbyrået AP viser at det var opposisjonens kandidat Edmundo Gonzalez som vant.

– Hvis det er bidraget, offeret som Panama må gjøre, ved å tilby vårt territorium slik at denne mannen og familien hans kan forlate Venezuela, så skal Panama uten tvil gjøre det, sa Mulino til kanalen.

Senere uttalte Maduro seg om Mulino, som ble valgt til president i Panama for tre måneder siden.

– Jeg skal prøve å lære meg navnet ditt, Panamas president, men uansett hvem som legger seg ut med Venezuela, så kommer de til å grunnstøte, sa Maduro til journalister utenfor et rettslokale i høyesterettsbygningen i Caracas, der han hadde levert inn en anmodning om å få valgresultatet sertifisert.

Toppmøte

Panama har kuttet det diplomatiske båndet til Venezuela etter det omstridte valget. Det har også andre land gjort, blant dem Argentina, Chile, Costa Rica, Den dominikanske republikk, Peru og Uruguay.

Mulino opplyser at han har innkalt til et regionalt toppmøte for å diskutere Venezuelas valgutfall og at sju presidenter har bekreftet deltakelse. Møtet skal holdes i Den dominikanske republikk 16. august, på sidelinjen av innsettelsen av landets president Luis Abinader.

Opposisjonen tilbyr garantier

Tidligere fredag sa opposisjonsleder Maria Corina Machado at hun ville gi Maduro «garantier og insentiver» dersom han går av og gjennomfører en fredelig overgang. Maduro avviste tilbudet tvert.

– Den eneste personen som bør forhandle med Machado, er påtalemyndigheten, sa Maduro til pressen.

Machado «må svare for forbrytelsene hun har begått ved å bestride valgresultatet», sa Maduro.

