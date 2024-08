Israel sier ja til nye våpenhvilesamtaler med Hamas

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er på tide å ferdigstille en våpenhvileavtale og løslate gisler og fanger, står det i uttalelsen fra de tre meklerlandene.

Qatar, Egypt og USA ber partene sette seg ved bordet 15. august, enten i Qatars hovedstad Doha eller Egypts hovedstad Kairo, for å ferdigstille en avtale, uten flere forsinkelser.

Kort tid etter at de tre landene sendte ut sin uttalelse, opplyste Israels statsminister Benjamin Netanyahu at landet takker ja til invitasjonen.

– Etter forslag fra USA og meklerne skal Israel 15. august sende en delegasjon med forhandlere til et avtalt sted for å ferdigstille detaljene i implementeringen av en avtale, uttalelse Netanyahus kontor natt til fredag.

Hamas hadde på det tidspunktet ennå ikke gitt lyd fra seg.

USA forventer ikke umiddelbar signering

En høytstående tjenesteperson for USAs president Joe Bidens administrasjon sier at uttalelsen fra USA, Egypt og Qatar ikke er knyttet til den større regionale situasjonen i Midtøsten, men legger til at det er bra hvis de nye samtalene kan påvirke Iran.

Tjenestepersonen sier også at USA ikke har noen forventninger om at partene kommer til å skrive under på noen våpenhvile torsdag i neste uke.

– Det er en forhandling. Vi trenger noen ting fra både israelerne og Hamas' sin side, sier tjenestepersonen, som legger til at en av sakene partene ennå ikke er enige om, dreier seg om utveksling av gisler og fanger.

Blinken: Det er opp til Sinwar

I slutten av forrige måned sa en høytstående tjenesteperson i USAs president Joe Bidens administrasjon til AFP at forhandlingene om våpenhvile da var i sluttfasen og at en avtale trolig kan ferdigstilles i løpet av kort tid.

Tirsdag denne uken sa USAs utenriksminister Antony Blinken at det nå er opp til Hamas' nye politiske leder Yahya Sinwar å si ja til våpenhvile for Gazastripen.

Sinwar antas å være mesterhjernen bak Hamas’ angrep mot Israel og bortføring av gisler 7. oktober i fjor, noe som førte til at Israel innledet krig mot Hamas på Gazastripen.

