Australia hever terrortrusselnivået

Etterretningssjef Mike Burgess sier det ikke er tegn til noen umiddelbare forestående terrorangrep, men at myndighetene ser et økt trusselnivå over de neste tolv månedene.

Myndighetene viser til økning i ekstremistiske holdninger, og at det kan føre til over 50 prosent sannsynlighet for at det planlegges terrorangrep på australsk jord.

Statsminister Anthony Albanese sa mandag at han har hevet trusselnivået etter rådene fra etterretningstjenestene, men han sa i likhet med Burgess at det ikke er noen umiddelbar trussel om terrorangrep mot Australia.

– Rådet vi har fått går ut på at flere australiere omfavner en mer mangfoldig rekke ekstreme ideologier og det er vårt ansvar å være på vakt, sa han på en pressekonferanse.

Terrortrusselnivået i Australia ble i 2022 nedjustert til «mulig» etter åtte år som «sannsynlig».

De siste månedene har Australia opplevd flere voldelige angrep, noen av dem motivert av ekstremisme.