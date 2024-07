Tysk høyesterett stanser forsøk på valgreform

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det kompliserte valgsystemet – med både partilister og direktevalg på regionale kandidater – gjør at nasjonalforsamlingen kan ese ut, avhengig av resultatet. I dag er det 736 medlemmer i forsamlingen, som regnes som verdens største fritt valgte lovgivende forsamling.

Til sammenligning har det britiske Underhuset 650 plasser, Representantenes hus i USA har 435 plasser, mens EU-parlamentet – med representanter fra 27 medlemsland – har 720 plasser.

Sentrum-venstre-koalisjonen til statsminister Olaf Scholz har tatt initiativ til en reform som skulle begrense størrelsen på Forbundsdagen til 630 plasser. Den ble lansert i fjor sommer og skulle etter planen gjelde fra og med neste års valg.

Reformen skulle fjerne en klausul som gjør at små partier kan få inn direkte valgte representanter selv om de ikke kommer over den nasjonale sperregrensen på 5 prosent. Det er denne endringen forfatningsdomstolen i Karlsruhe tirsdag underkjente etter å ha kommet fram til at den er grunnlovsstridig.

