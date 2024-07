Ingen kommunikasjon mellom SWAT og Secret Service under Trump-attentat, skriver ABC

– Vi skulle få en brifing av Secret Service da de ankom, men det skjedde aldri, sier skarpskytter i SWAT Jason Woods til ABC News.

En person ble drept da en skytter åpnet ild under Donald Trumps valgkamparrangement i Butler i Pennsylvania for to uker siden. Selv kom Trump unna med skader i et øre.

– Vi hadde ingen kommunikasjon, sier Woods, som var til stede under attentatet.

Den sviktende sikkerheten under valgkamparrangementet førte til at Secret Service-direktør Kimberly Cheatle trakk seg denne uken. Det var Secret Service som var ansvarlig for sikkerheten under arrangementet, men det er vanlig at de understøttes av blant annet lokalt politi og SWAT-team.

Woods sier at han hadde forventet bedre kommunikasjon og samordning mellom SWAT-teamet og Secret Service.

Overfor ABC ønsker ikke en talsperson for Secret Service å svare direkte på Woods' kommentarer.

