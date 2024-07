Mann pågrepet for å ha startet skogbrann i California

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge vitner dyttet mannen en brennende bil inn i en ravine onsdag ettermiddag i nærheten av byen Chico i California. Flammene fra bilen spredte til nærliggende skog og forårsaket det som er den største skogbrannen i delstaten så langt i år.

Skogsbrannen, som har blitt døpt «Park Fire», spredte seg torsdag til et område på 125 tusen dekar, tilsvarende 505 kvadratkilometer. Kun tre prosent av området er under kontroll. Så langt er det ikke meldt om personskader, men rundt 4.000 mennesker er evakuerte fra området.

Distriktsadvokaten for Butte County Distrikt, Mike Ramsey, forteller at mannen ble pågrepet etter en gransking av brannen og skal bli stilt for retten mandag. Detaljer om siktelsen er ikke offentliggjort.

Den største skogbrannen som pågår i USA, herjer i delstaten Oregon. Så langt dekker brannen et område på 1.085 kvadratkilometer, truer flere mindre byer og har drept hundrevis av kveg.

Les også: USAs «spåmann» med råd til Demokratene: – Det er smart

Les også: EUs toppdiplomat boikotter Orban: – Han er barnslig

Les også: Sjekk OL-programmet her, dag for dag og time for time