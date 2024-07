Ukraina forhandler gjerne med Russland hvis landet viser «gode hensikter»

Kina forsøker å framstille seg som en nøytral part i krigen, en slags mekler, og den kinesiske spesialutsendingen Li Hui har vært på flere runder med skytteldiplomati i Europa.

– Dmytro Kuleba har gjentatt Ukrainas posisjon om at vi er innstilt på å forhandle med Russland på et gitt stadium i krigen, forutsatt at russerne er klare til å forhandle i god vilje. For tiden er det ingen slik holdning å spore, heter det i uttalelse fra det ukrainske utenriksdepartementet.

Under besøket i Guangzhou sa den ukrainske utenriksministeren at en slutt på kampene vil være i Kinas interesse.

– Jeg er overbevist om at en rettferdig fred i Ukraina vil tjene Kinas strategiske interesser. Kinas rolle som en global kraft i kampen for fred er viktig. Den russiske invasjonen svekker internasjonal stabilitet og hemmer utviklingen av gode naboforhold. Og den skaper spesielt hindringer i veien for utviklingen av handelen mellom Kina og Europa, sa Kubela.

Kina avviser alle påstander fra vesten om at landet bidrar til å sette Russland i stand til å fortsette krigen i Ukraina.

