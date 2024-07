Elon Musk sier han ikke vil gi 45 millioner i måneden til Trump

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Musk sier påstanden i avisen Wall Street Journal forrige uke «simpelthen ikke er sann» og at han «ikke donerer 45 millioner dollar i måneden til Trump», ifølge avisen The Guardian. Uttalelsen stammer fra et intervju med Musk gjort av den canadiske psykologen Jordan Peterson.

Milliardæren sier imidlertid at han har opprettet en såkalt PAC, som i USA er en type organisasjon som samler inn valgkampbidrag fra støttespillere og donerer disse midlene for å kjempe for eller mot en eller flere kandidater.

Mens pengebeløp til enkeltpersoner eller organisasjoner som ikke betegnes som en PAC, må begrenses, er det ingen grense for hvor mye penger man kan gi til en PAC-organisasjon.

– Det er latterlig. Jeg gir noen donasjoner til America Pac (Musks PAC-organisasjon), men på et mye lavere nivå og nøkkelverdiene til organisasjonen er meritokrati og individuell frihet, skriver Musk i svar til et innlegg på X.

Tesla-gründeren, som har kommet med gjentatt kritikk av Demokratene den siste tiden, avviser imidlertid ikke at han støtter Republikanernes valgkamp. Han har også vært svært kritisk visepresident Kamala Harris, som trolig blir demokratenes nye presidentkandidat.

Nylig skrev han i et innlegg på X at hans smarteste venner, inkludert noen av de rikeste, som alltid har støttet Demokratene, nå er begeistret over valgkampen til Trump og visepresidentkandidat J.D. Vance.

– Jeg tror på et USA som maksimerer individuell frihet og fortjeneste. Det pleide å være Det demokratiske partiet, men nå er det Republikanerne, skrev han.

I det nye innlegget på X skriver han:

– Republikanerne støtter stort sett, men ikke helt, fortjeneste og frihet.

– Ikke MAGA

Musk har likevel ikke bekreftet at pengene PAC-organisasjonen hans samler inn, skal gå til Republikanerne.

– Intensjonen er å fremme prinsippene som gjorde USA fantastisk til å begynne med. Jeg vil ikke si at jeg støtter MAGA, sier Musk og referer til Trumps slagord «Make America Great Again».

– Jeg syntes allerede USA er flott. Jeg er mer «MAG» (Make America greater), gjør USA flottere, sier Musk, som ikke har sagt hvor mye han selv har tenkt å donere til PAC-organisasjonen han har opprettet.

