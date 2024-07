Kamala Harris hyllet Joe Biden i sin første offentlige opptreden etter avhoppet

– Bidens gjennomføringsevne er uten like i moderne historie, sa Harris da hun talte på et arrangement ved Det hvite hus mandag.

– På én presidentperiode har han allerede gått forbi arven til de fleste presidenter som har hatt jobben i to presidentperioder, fortsatte hun.

Biden har stilt seg bak Harris som presidentkandidat foran valget i november. Harris skriver i et innlegg på X at hun senere mandag skal til Wilmington i delstaten Delaware for å hilse på valgkampmedarbeiderne, og skriver at «sammen vinner vi dette».

