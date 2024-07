Republikanerne samles for å hylle Donald Trump

Republikanerne har samlet seg rundt Donald Trump to ganger tidligere, og når landsmøtet åpner i Milwaukee i Wisconsin mandag, står han enda sterkere enn tidligere.

Mens han i 2016 og 2020 ble sett på som en utfordrer, er det knapt noen som utfordrer Trump denne gangen.

Den tidligere playboyen og eiendomskongen leder også over Biden på meningsmålingene, og skulle Demokratene satse på visepresident Kamala Harris som sin kandidat, tegner presidentvalget til å bli enda mindre spennende.

Landsmøtet Milwaukee blir uansett et storstilt show i beste amerikanske tradisjon og skal pågå over fire dager.

Nesten 2400 delegater setter kursen for Wisconsin og byen, som er mest kjent for sin ølproduksjon, der landsmøtet holdes på en basketballstadion denne uka.

Trump sikret støtte fra nærmere 2300 delegater i nominasjonsvalgene, og det knyttes derfor liten spenning til det som skal skje. Det eneste unntaket er Trumps valg av visepresidentkandidat.

Har overtatt partiet

– Det politiske klimaet er ikke bare storartet for Donald Trump, men også for republikanerne som stiller til valg som guvernører og plasser i Representantenes hus og Senatet, sier Henry Barbour.

Han sitter i innflytelsesrike Republican National Committee og har tidligere til tider dristet seg til å kritisere Trump. Det er det etter hvert stadig færre republikanere som gjør.

Trump har i stor grad skviset ut motstandere og overtatt partiet, og landsmøtesalen i Milwaukee kommer til å være full av røde capser med Trumps slagord «Make America Great Again».

En av de få politiske rivalene, Trumps tidligere FN-ambassadør Nikki Haley, slipper ikke til på talerstolen under landsmøtet. Den er forbehold uttalte Trump-støttespillere som Florida-guvernør Ron DeSantis.

Visepresident

Hvem Trump velger som visepresidentkandidat, er fortsatt et åpent spørsmål. Det blir i alle fall ikke Mike Pence, som var visepresident sist Trump satt i Det hvite hus.

Pence gjorde det i mars klart at han ikke støtter Trump, som han har beskrevet som «hensynsløs» og «en del av problemet».

Forholdet mellom de to skar seg da Trump forsøkte å presse Pence til å hindre at Senatet utropte Biden til vinner av valget i 2020.

Blant dem som nå nevnes som mulige visepresidentkandidater er Florida-senator Marco Rubio, Ohio-senator J.D. Vance og North Dakota-guvernør Doug Burgum.

Alle de tre ventes å entre talerstolen i Milwaukee, men det kommer også andre håpefulle Trump-tilhengere til å gjøre.

Velkjent budskap

Partienes landsmøter i USA dreier seg først og fremst om å fyre opp egne tilhengere, men de følges også av millioner av TV-seere som kan la seg imponere og overbevise.

Trumps valgkampmaskineri har de siste ukene pøst ut daglige budskap både rettet mot ihuga tilhengere og dem som kanskje ikke har bestemt seg.

Det gjennomgående hovedbudskapet er at Trump skal gjøre USA til et respektert, mektig, velstående og trygt land igjen, og mandagens tema på landsmøtet blir økonomi under slagordet «Make America Wealthy Once Again».

Tirsdag blir innvandringspolitikk og kriminalitet tema, noe som ifølge Trump henger nøye sammen. «Make America Safe Once Again» lyder det slagordet.

For å understreke behovet for styrket grensekontroll har Trump-leiren fått tak i flere som har fått familiemedlemmer drept av immigranter som har oppholdt seg ulovlig i USA. De skal fortelle sine historier fra talerstolen.

Svak Biden

Onsdag står USAs nasjonale sikkerhet på programmet under slagordet «Make America Strong Once Again».

Da vil det bli tegnet et bilde av Biden som en svak president som i altfor liten grad har markert USAs styrke internasjonalt, og som på utilstrekkelig vis har taklet de sikkerhetstrusler landet ifølge Trump står overfor.

Torsdag runder Trump av landsmøtet med sitt velkjente motto «Make America Great Again».

Helsvart bilde

Det mange politiske kommentatorer spør seg, er i hvor stor grad Trump vil vie talen sin til Biden og Demokratene.

Under talen til landsmøtet i 2016 tegnet han et helsvart bilde av USA og amerikanernes framtid dersom Demokratene fikk styre landet, og han hevdet at han alene kunne forhindre katastrofen.

Det populistiske og nasjonalistiske budskapet gikk rett hjem hos trofaste tilhengere, men skaffet ham ikke nødvendigvis så mange flere tilhengere.

Trump kommer ganske sikkert å stille spørsmål ved Bidens høye alder og minne om presidentens uheldige opptredener den siste tiden, samtidig som han framhever sin egen styrke og energi.

Spørsmålet er om han nok en gang vil spille forulempet og hevde at han ble fratatt valgseieren i 2020, en løgn han har gjentatt til det kjedsommelige og som er avvist av det amerikanske rettsvesenet.

– Han må unngå å framstå som splittende, mener Barbour.

Rettssaker

Trump hevder at det amerikanske rettsvesenet er korrupt og kontrollert av demokrater og at han selv er utsatt for en politisk motivert heksejakt.

I juni ble han dømt for 34 brudd på regnskapsloven i forbindelse med en utbetaling av såkalte hysjpenger til en pornoskuespiller, men straffeutmålingen finner først sted 18. september.

Trump er også tiltalt for å ha forsøkt å omgjøre valgresultatet i Georgia, en alvorlig anklage som kan straffes med opptil 20 års fengsel. Den saken kommer først for retten etter valget i november.

Abort

Abortspørsmålet er det eneste som kan skape en viss uro når republikanerne samles til landsmøte.

Trump sørget som president for at det ble et klart flertall av konservative dommere i USAs høyesterett. Det førte i 2022 til at amerikanske kvinner mistet sin grunnlovsfestede rett til abort.

Tidligere i år understreket Trump viktigheten av at føderale myndigheter beskytter ufødte liv, men innså trolig at han var i utakt med folk flest, også mange i eget parti.

To av tre amerikanere mener kvinner skal ha rett til selvbestemt abort, og Trump sier i dag at det må være opp til hver enkelt delstat å ta stilling i spørsmålet.

Dette standpunktet har skuffet kompromissløse abortmotstandere blant republikanerne, blant dem Mike Pence.

Protester

Utenfor landsmøtet vil det som vanlig være protester og markeringer, men Secret Service har etablert en streng sikkerhetssone og skal sørge for at ingen uvedkommende kommer inn på Fiserv Forum.

Blant dem som vil demonstrere, er Principles First, en konservativ grasrotbevegelse som er motstandere av Trump og som mener at han utgjør en trussel mot demokratiet. Blant deres talere er Republikanernes tidligere partiformann Michael Steele.

Demokratene er også på plass i Milwaukee og har varslet daglige pressekonferanser der de kommer til å hamre løs på Republikanerne og blant annet trekke fram Trumps Nato-kritikk og hyllest av diktatorer.

Samtidig vil de framheve Bidens innsats for USA og verden, men også de vil stort sett tale til egen menighet.





