Titall demokrater ventes å be Biden trekke seg, ifølge CBS

Det sier fire godt plasserte kilder til TV-stasjonen. De sier samtidig at politikerne trolig vil sende ut uttalelser i løpet av de neste 48 timene.

En av kildene som har snakket med CBS, mener at de neste tre-fire dagene kan bli «brutale» for Biden, og at det neste uke kan bli uholdbart for ham å fortsette valgkampen.

Siden Bidens debatt mot Donald Trump 27. juni, har stadig flere gått ut og sagt at han bør tre til side og slippe til en annen kandidat. Men Biden har foreløpig ikke vist noen tegn til å ville trekke seg. Trolig var det få som ble beroliget under avslutningen av Natos toppmøte torsdag, da Biden igjen rotet med flere navn.

En av de få tingene som kan få Biden til å trekke seg, ifølge en av kildene, er hvis han innser at hans ettermæle kan bli ødelagt fordi han er i ferd med å spolere Demokratenes sjanse til å vinne valget.

Flere kilder slår fast at de eneste som kan lykkes med å fortelle Biden det, er hans søster Valerie og kona Jill Biden.

I tillegg er to av kildene sikre på at dersom Biden trekker seg, vil visepresident Kamala Harris bli partiets kandidat.

