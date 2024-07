Tui: Evakuerte norske turister på Kos får flytte tilbake til hotellene sine

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi har nå fått beskjed fra lokale myndigheter om at gjestene våre, som ble flyttet på grunn av skogbrannen i Kardamena-området på Kos, nå kan flyttes tilbake til hotellene sine. Vi har informert gjestene våre og organiserer transport tilbake, sier kommunikasjonssjef Anne Mørk-Løwengreen i Tui i en epost sendt til NTB tirsdag morgen.

Det var om lag 40 norske gjester som ble evakuert mandag kveld og natt til tirsdag, opplyser Tui.

Til sammen var det over 70 nordmenn som ble bedt om å evakuere som følge av at flammene kom faretruende nær hotellene deres, ifølge NRK. Reiseselskapet Apollo sier at 14 av de 38 som først ble bedt om å evakuere, er på hotell.

Brannen er i området Kardamena. Turistene må imidlertid ikke reise fra øya, men evakueres til et tryggere sted, opplyste Tui til VG mandag.

Over 100 brannmannskaper og åtte fly er satt inn i kampen mot brannen på Kos, skriver nyhetsbyrået AFP. Myndighetene har bedt både innbyggere og turister om å evakuere fra flere deler av øya som trues av flammene.

Rekordvarmt

Øyas ordfører Theodosis Nikitaras sier på Facebook at offentlige bygninger kan huse folk som må flykte fra brannene.

Hellas står overfor en vanskelig skogbrannsesong. Landet har lagt bak seg den varmeste vinteren og den tidligste hetebølgen som noen gang er registrert. Allerede i juni ble det målt opptil 44 grader i Hellas.

– Lytt til myndighetene

Utenriksdepartementet sier de er kjent med evakueringene og at utenrikstjenesten har vært i kontakt med flere norske borgere som er berørt av skogbrann i Hellas.

– Norske borgere der bør lytte til lokale myndigheters råd, holde kontakt med eventuelt reiseselskap, og følge det lokale nyhetsbildet. Skogbrann kan oppstå raskt. Vær forberedt på å flytte deg på kort varsel. Husk å registrere reisen din på reiseregistrering.no, sier underdirektør Helene Sandbu Ryeng i UD i en epost til NTB.

Skogbrannene som herjet i nærheten av Hellas’ hovedstad Aten i helgen, ble brakt under kontroll mandag. Det har også vært branner ved feriestedet Keratea øst for Aten, samt i forstaden Stamata. Flere hus og biler er tatt av flammene.

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Les også: Nordmenn tar ut sykedager for å hjelpe gamle foreldre