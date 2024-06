Nord-Korea avfyrte ballistisk rakett – skal ha feilet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Raketten landet i havet øst for Koreahalvøya, ifølge det sørkoreanske militæret.

De melder at raketten trolig feilet. Ifølge nyhetsbyrået Yonhap fløy raketten rundt 250 kilometer før den endte i sjøen.

Japans militære opplyser at den var oppe i en høyde på 100 kilometer og fløy over 200 kilometer i luftlinje. Raketten landet utenfor Japans økonomiske sone.

Sør-Korea opplyser at raketten eksploderte i lufta. Det kan ha vært en hypersonisk rakett under utvikling, ifølge dem. Det er en type rakett som flyr i over fem ganger lydens hastighet.

Oppskytingen skjedde kort tid etter at Nord-Korea sendte 300 ballonger med søppel til naboen i sør. I det siste har det også blitt skutt varselskudd mot nordkoreanske soldater som har krysset grensen til Sør-Korea.