Biden vil benåde amerikanske veteraner

Biden-administrasjonen anslår at prosessen kan få konsekvenser for tusenvis av tidligere soldater som ble anklaget for frivillig å ha hatt sex med en person av samme kjønn.

– Vårt lands soldater står på frihetens frontlinje og risikerer livet for å forsvare vårt land. Til tross for deres mot og store offer, har tusenvis av LGBTQI+ soldater blitt tvunget ut av militæret på grunn av sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet, sa Joe Biden i en kunngjøring onsdag.

Ifølge amerikanske tjenestemenn skal de aktuelle personene kunne søke etter bevis for at de er kvalifisert for benådningen, og hvis de får ja, vil de kunne søke om å få endret grunnen til at de ble sparket fra militæret.

Å ha sex med en person av samme kjønn var forbudt i militæret fra til slutten av 2013. Loven ble opphevet da Barack Obama var USAs president.