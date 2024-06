AP: FN truer Israel med å innstille nødhjelpsarbeidet på Gaza om ikke sikkerheten bedres

Det melder nyhetsbyrået AP tirsdag med henvisning til to ikke navngitte FN-kilder.

I et FN-brev som ble sendt til høytstående israelske representanter denne måneden sto det at Israel må sørge for at FN-ansatte kan ha direkte kommunikasjon med israelske styrker på bakken i Gaza.

Dette er ett av flere tiltak FN mener Israel umiddelbart må innføre for å sørge for at hjelpearbeiderne er bedre beskyttet, ifølge kildene.

De uttaler seg anonymt til AP om det som beskrives som pågående forhandlinger med israelske myndigheter. Kildene påpeker at det ikke er tatt noen endelig beslutning om å innstille hjelpeoperasjonene på Gazastripen, og at samtalene med Israel pågår.

FNs matvareprogram har fra før innstilt leveransene av nødhjelp fra en USA-bygget brygge i Gaza av sikkerhetshensyn. Israelske militærtjenestemenn har ikke svart på APs forespørsel om kommentar til saken.

