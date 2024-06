Opplæring av ukrainske F-16-piloter i Danmark stopper ved utgangen av året

Troels Lund Poulsen opplyste om dette på en pressemøte mandag ettermiddag sammen med Norges forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

– Vi kan ikke gi videre opplæring av ukrainske piloter etter 2024, sier Poulsen, som også er partileder i danske Venstre.

Innen den tid vil det ha blitt utdannet 20 ukrainske F-16-piloter på dansk jord, ifølge forsvarsministeren. Norge bidrar også i opplæringen i Danmark.

Begrunnelsen for at opplæringen ikke videreføres, er «respekt for» at Danmark er i ferd med å gå over til bruk av F-35-fly, som kapasiteten i Skrydstrup skal brukes på, skriver nyhetsbyrået Ritzau.

Danmark vil fortsatt bidra til treningen av ukrainske piloter etter 2024, men det skal skje i et annet land. I dag pågår også opplæring av ukrainske jagerflypiloter i Romania.

Norge har sendt to F16-fly, samt instruktører til Danmark for å bistå i treningen av ukrainske piloter. NTB har mandag ettermiddag spurt Forsvarsdepartementet om hva som nå skjer med Norges bidrag til treningen av ukrainske piloter, men har så langt ikke fått svar.

