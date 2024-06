Melinda Gates støtter Bidens kandidatur

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg har aldri tidligere gitt formell støtte til en presidentkandidat. Men årets valg ligger an til å bli så viktig for kvinner og familier at jeg ikke kan tie, skriver Gates på X.

– Kvinner fortjener en leder som bryr seg om saker de står overfor og som forplikter seg til å verne om deres sikkerhet, helse, økonomiske styrke, reproduktive rettigheter og deres mulighet til å delta fritt og fullt ut i et fungerende demokrati, sier Gates, som tidligere var gift med Microsoft-gründer Bill Gates.

– Jeg kommer til å stemme på Biden, sier hun og legger til at forskjellen mellom ham og hans utfordrer og forgjenger Donald Trump «kunne ikke vært større, og det kunne ikke vært mer som står på spill».

Gates gikk nylig av som sjef for Bill og Melinda Gates-stiftelsen. Hun sa i mai at hun vil bruke formuen sin på 12,5 milliarder dollar til å hjelpe kvinner og familier. Hun har fortalt at høyesteretts oppheving av den føderale retten til abort har fått henne til å vie seg til å forsvare kvinners rettigheter.

