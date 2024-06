Hizbollah-leder: Ingen steder i Israel vil være trygge

Hizbollah og Israel har utvekslet ild ved grensen mellom Libanon og Israel i flere måneder siden krigen mellom Israel og Hamas brøt ut 7. oktober.

De siste ukene har spenningen økt, og så sent som tirsdag sa Israels militære (IDF) at de hadde godkjent planer om en offensiv i Libanon, der Hizbollah holder til. Forrige uke ble også en høytstående Hizbollah-leder drept i et israelsk angrep,

I en TV-sendt tale onsdag sa Nasrallah at Israel må forberede seg på angrep fra land, sjø og luft dersom det bryter ut krig mellom Hizbollah og israelske styrker.

– Det vil ikke være noen steder i Israel som er trygge for våre raketter og droner om det bryter ut en full krig, sa han og la til at gruppen allerede har flere mål i tankene.

Hizbollah-lederen hevdet også at den iranskstøttede gruppen har langt over 100.000 krigere og at de har skaffet nye våpen, uten å utdype nærmere.

Nasrallah truet samtidig Kypros, som har gode forbindelser med både Israel og Libanon.

– Den kypriotiske regjeringen må advares om at det å åpne kypriotiske flyplasser og baser sånn at den israelske fienden kan angripe Libanon, betyr at Kypros har blitt en del av krigen, og at Hizbollah vil behandle det som en del av krigen.

Det er ikke bekreftet at Kypros har tilbudt bruk av flyplasser eller militærbaser til Israel, men øystaten har tidligere latt Israel bruke luftrommet deres under militærøvelser.

Les mer om Israel-Palestina-konflikten