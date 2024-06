Palestinere på flukt trengt sammen på lite område i Gaza

Over 1 million palestinere som de siste månedene har levd som internt fordrevne i Rafah lengst sør på Gazastripen, er på nytt drevet på flukt etter at Israel gikk til angrep på byen.

De fleste av dem har ifølge Oxfam søkt tilflukt i al-Mawasi, Deir el-Balah og Khan Younis, et område som til sammen utgjør bare 69 kvadratkilometer. Der befant det seg fra før flere hundre tusen innbyggere og internt fordrevne.

– Dette området kalles for humanitær sone, men det fins ikke noe humant med situasjonen her, sier Meera, en lokalt ansatt i Oxfam. Selv har hun blitt tvunget på flukt sju ganger siden oktober i fjor og bor nå under provisoriske forhold i al-Mawasi.

– Forholdene her er uutholdelige, det er ikke tilgang til rent vann, og folk må stole på havet, forteller hun.

– Folk her fortjener bedre. Barna skulle ha gått på skole og ikke måttet bekymre seg for hvordan de skal hjelpe familien. Babyer skulle ha sovet i varme senger og ikke ha blitt utsatt for insektene her, sier Meera.

Les mer om Israel-Palestina-konflikten