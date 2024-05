Kina sender to pandaer til dyrehagen i Washington

I november måtte nemlig dyrehagen sende sine tre pandaer tilbake til Kina, idet låneavtalene for dem utløp og ikke ble fornyet. I samme periode var det nemlig svært dårlig stemning mellom USA og Kina. Da de respektive presidentene Joe Biden og Xi Jinping møttes samme måned åpnet imidlertid sistnevnte for å sende flere pandabjørner til USA.

Nå bekrefter National Zoo i den amerikanske hovedstaden at pandaene Bao Li og Qing Bao får et nytt hjem i Washington i løpet av året.

Såkalt «pandadiplomati» er en måte for Kina å skaffe seg myk makt i verden på. De store, men kosete bjørnene er svært populære attraksjoner i dyrehager verden over og sendes som tegn på velvilje. Formelt sett så lånes de imidlertid ut av Kina og kan dermed hentes hjem dersom låneavtalen utløper.

Onsdagens kunngjøring er et klart tegn på at Kina er fornøyd med at forholdet til USA er stabilisert.

Kina sendte to kjempepandaer til USA for første gang i 1972, etter at daværende president Richard Nixon hadde besøkt landet. Kinesiske myndigheter har også åpnet for at andre amerikanske dyrehager kan få tilsendt dyrene.

