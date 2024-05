USAs forsvarsminister skal på sykehus, viseforsvarsministeren vikarierer

70 år gamle Austin skal fredag kveld få utført et «minimalt invasivt inngrep», ifølge forsvarsdepartementet. Pentagons talsmann påpeker at inngrepet ikke er knyttet til Austins kreftdiagnose og at det ikke påvirker hans utmerkede kreftprognoser.

Han vil midlertidig være ute av stand til å utføre sine plikter som forsvarsminister mens han er på sykehuset, og viseforsvarsminister Kathleen Hicks skal vikariere for ham.

Austin meldte ikke fra da han var lagt inn for en prostataoperasjon på militærsykehuset Walter Reed i desember eller da han ble lagt inn igjen i januar. Selv ikke sjefen hans – president Joe Biden – fikk vite noe. Heller ikke Austins stedfortreder, som var på ferie i januar, men måtte ta over ministerens oppgaver, fikk vite om innleggelsen før det var gått flere dager.

Hemmeligholdet skapte politisk uro i USA, og enkelte republikanere, blant dem Donald Trump, krevde at Austin måtte fjernes fra stillingen.

Austin har siden vært innlagt til behandling for et blæreproblem som oppsto etter kreftoperasjonen, og han sliter fremdeles med dette, ifølge Pentagon.

I februar fortalte Austin at han har beklaget til Biden for at han ikke informerte om sykehusinnleggelsen i januar.

Forsvarsdepartementet slo samme måned fast at de ikke gjorde noe galt da de holdt sykehusinnleggelsen hemmelig.