Leger: Akuttmottak i Nord-Gaza rammet av israelsk rakettangrep

Rakettangrepet rammet sykehusets akuttmottak, opplyser sykehusdirektør Hussam Abu Safia ved Kamal Adwan-sykehuset.

En video som nyhetsbyrået Reuters har fått tak i, viser hvordan leger i blå operasjonsklær ruller pasienter ut i full fart, til gater fulle av bygningsrester, mens de roper og ser seg tilbake som om de venter seg flere raketter.

– Den første raketten traff inngangen til akuttmottaket. Vi forsøkte å gå inn, og da traff den andre raketten, og den tredje en bygning like ved, sier Safia.

– Vi kan ikke gå inn igjen til dem. Vi tenkte aldri at akuttmottaket en dag kom til å bli rammet, sier han videre.

Tilbake i Jabalia

Det israelske militæret har meldt at de har vendt tilbake til Jabalia for å hindre Hamas i å omgruppere. Det skjer flere måneder etter at de hevdet å ha nedkjempet Hamas i byen.

En talsperson for helsedepartementet i Gaza sier at pasientene er evakuert til Baptistsykehuset i Gaza by og andre medisinske mottak nord i Gaza.

Videoen viser blant annet en mann med det som ser ut som en nyfødt baby svøpt i et blått tørkle. En eldre mann blir skjøvet på en båre mot en ambulanse langs den ødelagte gaten. Andre som kommer ut av sykehuset, de fleste kvinner og noen i operasjonsklær og hvite frakker, løper vekk i frykt.

Ambulansearbeideren Fares Afana sier at de sårede ble evakuert og at helsepersonellet forlot sykehuset under angrepet. Opplysningene er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Les også: Eide om arrestordre: Vil være forpliktet til å pågripe Netanyahu hvis han reiser hit

Beleiret sykehus

Helsevesenet på Gazastripen har så å si kollapset som følge av den over sju måneder lange krigen.

Sjefen for Verdens helseorganisasjon (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus sa tirsdag at Al-Awda-sykehuset, også det i Nord-Gaza, har vært beleiret siden søndag. 148 ansatte, 22 pasienter og deres pårørende befinner seg på sykehuset.

Han sa også at kamper ved Kamal Adwan-sykehuset gjør det vanskelig å ta vare på pasienter.

– Det er kun to fungerende sykehus igjen nord i Gaza. Å sikre at de kan gi helsehjelp, er helt nødvendig, sier Tedros.

Les også: FN stanser all utdeling av mat i Rafah: – Hungersnød-lignende forhold