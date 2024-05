Både kongolesere og utenlandske styrker var angivelig Både kongolesere og utenlandske styrker var angivelig involvert i kuppforsøket.

Tidligere søndag var det et væpnet sammenstøt i nærheten av presidentpalasset i hovedstaden Kinshasa. En talsmann for en tidligere visestatsminister opplyste at angrepet politikerens residens.

To politifolk og en angriper ble angivelig drept i denne skuddvekslingeni kuppforsøket.

