Kongo har fått sin første kvinnelige statsminister

Suminwa Tuluka er utnevnt til statsminister av Kongos president Felix Tshisekedi, sa presidentens talsperson på nasjonalt TV mandag.

– Jeg er klar over hvilket ansvar dette innebærer. Vi skal jobbe for fred og for utviklingen av landet, sa den nye statsministeren i TV-sendingen.

Hun kommer fra posten som planleggingsminister i Kongos regjering og tar over statsministerposten etter Jean-Michel Sama Lukonde. Endringene skjer etter at presidenten ble gjenvalgt i desember i fjor.

Myndighetene i Kongo står overfor en rekke utfordringer. Det innebærer blant annet en forverret konflikt og humanitær krise i østligere regioner i landet, samt forvaltningen av landets betydelige mineralrikdom.

I sin første periode lovet presidenten å utrydde korrupsjon, gjenoppbygge økonomien og dempe spenningene i Øst-Kongo. Kritikere mener Tshisekedi kom til kort på alle punkter.

