Mann siktet for drap på Slovakias statsminister

Innenriksminister Matus Sutaj Estok bekreftet torsdag at en mann er siktet for drapsforsøk.

Det antas at han handlet på egen hånd og at han ikke tilhører noen politisk gruppe. Men motivet er etter alt å dømme politisk.

Ifølge TV 2 har siktede i avhør blant annet sagt at han var uenig i å redusere støtten til Ukraina. I tillegg skal han vært bekymret for situasjonen for den slovakiske rettsstaten.

Slovakiske medier skriver at den siktede er 71 år gammel. Han skal både være poet og tidligere sikkerhetsvakt, og han omtales som venstreorientert. Også ektefellen hans er angivelig innkalt til avhør.

Statsminister Robert Fico ble kritisk såret da han ble skutt etter et regjeringsmøte i gruvebyen Handlova onsdag ettermiddag. Tilstanden hans er fortsatt svært alvorlig.

Fico har lenge vært en kontroversiell politiker, og han har blant annet stanset salg av våpen til Ukraina.

