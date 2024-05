Russland rykker fram i Kharkiv-regionen: – Ekstremt vanskelig situasjon

– Situasjonen er ekstremt vanskelig. Fienden inntar posisjoner i gatene i byen Vovtsjansk, skriver den lokale politisjefen Oleksij Kharkivskij på Facebook.

Lokale myndigheter sier det er intense gatekamper i Vovtsjansk, som før krigen hadde rundt 20.000 innbyggere.

Meldingen om kampene kom dagen etter at Ukrainas forsvarsledelse opplyste at de hadde trukket tilbake styrker fra visse områder nær byen.

Stormangrep

– I visse sektorer i området ved Lukjantsi og Vovtsjansk har enheter forflyttet seg til gunstigere posisjoner som en konsekvens av fiendtlig ild og stormangrep, het det i uttalelsen fra generalstaben.

Formålet var å redde livet til soldatene og unngå tap.

Siden forrige uke har russerne angrepet og rykket fram i Kharkiv-regionen nordøst i Ukraina. Selv hevder de å være langt forbi ukrainske forsvarslinjer. Angivelig har de erobret over ti landsbyer.

– Robotyne erobret

Russlands forsvarsdepartement hevder onsdag å ha erobret både Lukjantsi, landsbyen Hlyboke, som også ligger i Kharkiv, og landsbyen Robotyne i regionen Zaporizjzja.

Robotyne har vært ansett som symbolsk viktig, og den ble gjenerobret av ukrainske styrker da de gikk til motangrep i fjor sommer. I vinter var landsbyen utsatt for en rekke russiske angrep.

I Kharkiv-regionen har også Ukraina bekreftet at de russiske invasjonsstyrkene nå er på frammarsj.

– Fienden oppnår taktisk suksess for øyeblikket, skrev den ukrainske generalstaben i en oppdatering i sosiale medier mandag.

Sivile evakueres

Flere enn 7500 mennesker er blitt evakuert fra Vovtsjansk og områder i nærheten, som ligger nær grensa til Russland.

Byen Kharkiv – hovedstad i regionen med samme navn – er den nest største i Ukraina. Her ble minst 20 mennesker såret i et russisk luftangrep som rammet en boligblokk tirsdag, ifølge lokale myndigheter.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har avlyst alle besøk til utlandet på grunn av situasjonen i Kharkiv-regionen. Egentlig var planen at han blant annet skulle besøke Spania og Portugal fredag.

– Situasjonen i Kharkiv-området er alvorlig, men ser ikke veldig dramatisk ut ennå. Men den skaper et problem, fordi den jo «strekker ut» de ukrainske styrkene. De spres over et større område – men dette gjelder også russiske styrker, sa sjefforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) til Dagsavisen mandag.

Les også: Ukraina-ekspert: – En katastrofe hvis Kharkiv ødelegges

Les også: Russland hevder de er langt forbi ukrainske forsvarslinjer

Les også: Hevder Putin kan utnytte «Nato-luke»: – Syv dager er nok