Russland hevder de er langt forbi ukrainske forsvarslinjer

Tirsdag opplyser det russiske forsvarsdepartementet at de har tatt nok en ukrainsk landsby i Kharkiv-regionen nordøst i Ukraina.

– Soldater fra Nord-gruppen frigjorde landsbyen Bugruvatka i Kharkiv-regionen og har tatt seg dypt inn i fiendens forsvar, skriver Russlands forsvarsdepartement.

Strekker ut ukrainske styrker

Ukraina har erkjent russernes fremgang.

– Fienden oppnår taktisk suksess for øyeblikket, skrev den ukrainske generalstaben i en oppdatering i sosiale medier mandag morgen.

Ifølge det russiske forsvarsdepartementet hadde de mandag tatt over kontrollen i ni ukrainske landsbyer. Med Bugruvatka er rekken av landsbyer tirsdag oppe i ti.

– Situasjonen i Kharkiv-området ser ikke veldig dramatisk ut ennå. Men den skaper et problem, fordi den jo «strekker ut» de ukrainske styrkene. De spres over et større område – men dette gjelder også russiske styrker, sa sjefforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) til Dagsavisen mandag.

Les også: Skjebneår venter Ukraina i kampen mot Russland

Taktisk trekk fra Russland?

Både ukrainere og vestlige allierte frykter at angrepet er oppladningen til en større aksjon mot Ukrainas nest største by, Kharkiv, bare 30 kilometer sør for grensen til Russland.

– Jeg tror ikke det er noen stor fare for selve Kharkiv by i nær framtid. Men det kan hende Russland gjør dette trekket for å komme nærmere byen, slik at de har en bedre posisjon ved et eventuelt senere angrep, sa Bukkvoll.

Les også: Admiral om Putins krig: – Det er to ting vi kan gjøre

Les også: Zelenskyj: Russland utvider fronten til nye kampområder

Les også: Ukraina-ekspert om Putins krig: – Tvingende nødvendig å tenke nytt