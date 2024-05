Ny rettssak for Kevin Spacey i 2025

Det er en mann som anklager den berømte skuespilleren for å ha utsatt ham for et seksuelt overgrep i august 2008, melder Variety.

En domstol i Storbritannia har besluttet at det opprinnelig sivile søksmålet nå skal gå videre til en rettssak som man regner med vil innledes i 2025.

Mannen leverte inn stevningen allerede for to år siden, men spørsmålet ble satt på vent mens Kevin Spacey forsvarte seg i en annen rettssak – der han i juli i fjor ble frikjent på alle punkter.

Flere saker kan dukke opp. I den omdiskuterte TV-dokumentaren «Spacey Unmasked», som akkurat har hatt britisk premiere, fremkommer anklager fra ti menn om ulike seksuelle overgrep.

Anklagene mot Spacey begynte å dukke opp i forbindelse med #metoo-bevegelsen i 2017. Det førte til at han fikk sparken fra Netflix-serien «House of Cards». Spacey benekter alle anklager, og er hittil ikke blitt dømt i retten.